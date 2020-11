गोवा के बिजली मंत्री को राघव चड्ढा का करारा जवाब, बहस को हैं पूरी तरह से तैयार

नई दिल्ली। गोवा के बिजली मंत्री ने केजरीवाल के बिजली के मॉडल को चुनौती देने के बाद आप नेता राघव चड्ढा का बयान आया है और उन्होंने गोवा के मंत्री को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा गोवा के बिजली मंत्री ने केजरीवाल के बिजली के मॉडल को चुनौती दी थी और सार्वजनिक बहस करने की कामना की थी। मैं आज दोपहर 2 बजे तक गोवा पहुंच जाऊंगा, उन्होंने मुझे बहस के लिए समय और स्थल बताना चाहिए। मैं वास्तव में आशा और कामना करता हूं, वह आएंगे और बहस में भाग लेंगे।

BJP High Command has reprimanded Goa leadership & asked them not to indulge in such public debate. I hope Goa Minister understands that this Debate will only benefit Goans. Hope BJP High Command's diktats to Goa CM will be disregarded & public debate will happen: Raghav Chadha