राहुल गांधी ने ट्वीट कर कोरोनावायरस से हुई मौतों पर जताया शोक

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन और अन्य जगहों पर कोरोनावायरस के कारण अपनी जान गंवाने वालों की मौत पर शुक्रवार को शोक व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने शुक्रवार को चीन में मरने वालों की संख्या 213 तक बढ़ने और देश के 31 प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों में 9,692 मामलों की पुष्टि के बाद नए कोरोनोवायरस को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित की है।

उन्होंने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की, जिन्हें अलग रखा गया है और आशा व्यक्त की है कि उन्हें इन सब प्रक्रिया से गुजरने की हिम्मत मिलेगी। भारत में एसएआरएस वायरस जैसे वायरस के एक मामले की पुष्टि केरल में हुई है।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'चीन में, कारोनोवायरस ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। मेरी संवेदना पीड़ितों के परिवारों और उन लाखों लोगों के साथ हैं, जिन्हें वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मजबूरी में अलग रखा गया है। वे इस भयावह स्थिति का दृढ़ता से सामना करने के लिए साहस और शक्ति मिले।'

