राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, कहा - देशहित में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली स्थित शक्तिस्थल पहुंचकर देश की पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी जयंती के अवसर पर राहुल गांधी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि देशहित में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। राहुल गांधी ने अपने ट्विट में कहा है कि इंदिरा जी एक कार्यकुशल प्रधानमंत्री और शक्ति की अवतार थीं। पूरा देश उनके प्रभावशाली नेतृत्व की आज भी मिसाल देता है। लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपनी प्यारी दादी के रूप में याद करता हूं। उनकी सिखाई हुई बातें मुझे निरंतर प्रेरित करती हैं। देशहित में उनके एक्शन से सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है।

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi pays tribute to former Prime Minister and his grandmother #IndiraGandhi at Shakti Sthal, on her birth anniversary today. pic.twitter.com/gP69emCwtS