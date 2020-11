अब देश के हर स्टेशन पर मिलेगी कुल्हड़ में चाय: रेल मंत्री पीयूष गोयल

जयपुर। रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने रविवार को कहा कि आने वाले समय में देश के हर रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ (Kulhar Tea) में ही चाय मिला करेगी। उन्होंने कहा कि देश को प्लास्टिक मुक्त बनाना है तो इस तरह के कदम उठाने होंगे।

राजस्थान के अलवर में ढिगावड़ा रेलवे स्टेशन पर ढिगावड़ा-बांदीकुई रेलखंड पर विद्युतीकृत रेलमार्ग के लोकार्पण समारोह के दौरान गोयल ने कहा कि आज देशभर में लगभग 400 रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय मिल रही है। आगे चलकर हमारी योजना है कि देश के हर रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय बिकेगी।

There're nearly 400 railway stations serving tea in Kulhad (earthen cups). We're making efforts to implement the same across the country as Railways' contribution in making India plastic-free. It'll also generate employment: Union Railways Minister Piyush Goyal in Alwar,Rajasthan pic.twitter.com/9iDhOsa5JW