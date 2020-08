Rajnath Singh big announcement : रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, अब देश में ही बनेंगे 101 उपकरण

नई दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत पहल ( Atmanirbhar Bharat initiative ) के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath Singh ) ने आज बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्रालय ( Defence Ministry ) अब भारत स्वदेशीकरण ( Indigenization scheme ) की प्रक्रिया को गति देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय 101 से अधिक वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध ( Import embargo ) लगाएगा। साथ ही इसका उत्पादन भारत ( India ) में ही किया जाएगा।

The Ministry of Defence is now ready for a big push to #AtmanirbharBharat initiative. MoD will introduce import embargo on 101 items beyond given timeline to boost indigenisation of defence production.