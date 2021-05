रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG लॉच की

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई अभी भी जारी है। इस बीच सोमवार को कोरोना महामारी से जंग में अहम भूमिका निभाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से विकसित कोरोना की दवा 2-डीजी को लॉन्च किया गया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन ने डीआरडीओ के मुख्यालय में सोमवार यानी आज सुबह 10:30 बजे कोरोना वायरस की देसी दवा की पहली खेप को रवाना किया। अब ये कोरोना मरीजों को दी जाएंगी। इस दवा को सबसे ज्यादा दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दी जाएंगी।

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh and Union Health Minister Dr Harsh Vardhan release first batch of Anti-COVID drug 2DG developed by DRDO pic.twitter.com/gUu6IuYlrT