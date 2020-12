आसियान एडीएमएस प्लस की बैठक में राजनाथ सिंह बोले - जैव आतंकवाद के खतरों से मिलकर निपटने की जरूरत

नई दिल्ली। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को आसियान एडीएमएम प्लस की बैठक में सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले एक दशक के दौरान क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियमों पर आधारित व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में हमने लंबा सफर तय किया है। इस दिशा में अभी तक हमने रणनीतिक संवाद और व्यावहारिक सुरक्षा सहयोग के आधार पर बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया है। अब हमें जैव आतंकवाद और महामारी संबंधी बीमारियों के खतरों को दूर करने के अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है।

ADMM has grown in the last decade to become the fulcrum of peace, stability and rules-based order in this region: Defence Minister Rajnath Singh speaking at ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus) pic.twitter.com/IEqtoRfKwo