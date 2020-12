FICCI के सम्मेलन में राजनाथ सिंह बोले - कृषि क्षेत्र को कमजोर करने के लिए कदम उठाने का सवाल ही नहीं उठता

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ 19 दिनों से जारी आंदोलन के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की ताकत और कृषि क्षेत्र को कमजोर करने के लिए कदम उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधारों पर बल दिया गया है। हमारी सरकार हमेशा से भारत के किसानों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखती आई है।

Agriculture has been one sector which has been able to avoid the adverse effects of the pandemic and, in fact, come out the best. Our produce and procurement have been plentiful and our warehouses are full: Defence Minister Rajnath Singh at FICCI's 93rd annual general meeting pic.twitter.com/EjdlYuGlQp