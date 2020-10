सैन्य कमांडरों की कॉन्फ्रेंस शुरू, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे संबोधित

नई दिल्ली। सेना के शीर्ष कमांडरों की चार दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। इस कॉन्फ्रेंस को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh ) संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में पूर्वी लद्दाख समेत LAC के इलाकों में युद्धक तैयार की समीक्षा भी रक्षा मंत्री कर सकते हैं।

Defence Minister Rajnath Singh will address the four-day Army Commanders’ Conference being held in Delhi today.



