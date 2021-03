रामदास अठावले ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, महाराष्ट्र में President rule लगाने की मांग की

नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने देश के संवैधानिक प्रमुख से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।

I met President Kovind & gave him a memorandum on behalf of RPI (A) party demanding the President's Rule in Maharashtra. It is a serious matter. No inquiry can take place until the Maharashtra govt is removed. He said that he will consider it: Union Minister Ramdas Athawale pic.twitter.com/RfISJFqaDJ