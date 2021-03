कोरोना संकट: देशभर में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 41 हजार नए मामले, 188 की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना संकट एक बार फिर गहराने लगा है। महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। देश में 112 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार करीब 41 हजार कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बीते 24 घंटों में 40,953 नए कोरोना के मामले सामने आए और 188 लोगों की जान चली गई है। इस दौरान 23,653 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। इससे पहले 28 नवंबर 2020 को 41,810 कोरोना के मामले सामने आए थे।

India reports 40,953 new #COVID19 cases, 23,653 recoveries and 188 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry



Total cases: 1,15,55,284

Total recoveries: 1,11,07,332

Active cases: 2,88,394

Death toll: 1,59,558



Total vaccination: 4,20,63,392 pic.twitter.com/QZPBjwC6TE