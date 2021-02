लालकिला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को कामयाबी, जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार हुए दो आरोपी

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ओर से आयोजित ट्रैक्टर रैली ( Tractor Rally ) में हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के हत्थे दो मोस्ट वॉन्टेड आरोपी चढ़े हैं। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी जम्मू-कश्मीर से हुई है।

दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) की स्पेशल सेल ने इस मामले में आरोपी मोहिंदर सिंह खालसा और मनदीप सिंह को जम्मू से गिरफ्तार किया है। ये दोनों जम्मू के ही निवासी हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने लाल किले में हुई हिंसा में अहम भूमिका निभाई थी।

Delhi Police Crime Branch has arrested two key wanted accused from Jammu, in connection with 26th January violence at Red Fort pic.twitter.com/1xfrJtrY0u