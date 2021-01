Red Fort violence : अब पुलिसकर्मियों पर हमले के विरोध में प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों की ओर से पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में कर्मचारी संघ और उनके परिजन आज सड़कों पर उतर आए। दिल्ली पुलिस महासंघ के नेतृत्व में शनिवार को पूर्व पुलिसकर्मियों और घायलों के परिजनों ने हमले के विरोध में शहीद पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से हिंसा में शामिल किसानों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है।

Delhi: Retired and current officers of Delhi Police, members of families of Police personnel who were injured in the violence during farmers' tractor rally on Jan 26th, and Delhi Police Mahasangh stage a demonstration at Shaheedi Park in protest against the attack. pic.twitter.com/xBt1zarnJ5