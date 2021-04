दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के मरीजों को राहत, सुबह मिल गई 5 टन ऑक्सीजन

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस और ऑक्सीजन की कमी वजह से मरने वाले लोगों का सिलसिला जारी है। जयपुर गोल्डन अस्पातल की स्थिति काफी खराब है। 200 मरीजों की जान खतरे में हैं। वहीं सर गंगाराम ने भी रात को बयान दिया था कि उसके बाद कुछ ही मिनटों की ऑक्सीजन बची है। वैसे आज सुबह-सुबह गंगारम को 5 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई है। हॉस्पिटल का कहना है कि 12 घंटे तक काम चल जाएगा। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हॉस्पिटल्स को हाईकोर्ट की ओर रुख करना पड़ा था।

5 tons of oxygen received at the hospital at 0415 hours today. Oxygen running in full pressure after a long time: Spokesperson, Sir Ganga Ram Hospital, Delhi pic.twitter.com/Vjn3Z42BiF