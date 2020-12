किसानों की मांगों को लेकर आरएलपी ने एनडीए से नाता तोड़ा, हनुमान बेनीवाल का ऐलान

नई दिल्ली। किसानों आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक और तगड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने एनडीए का दामन छोड़ दिया है। पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने इसका ऐलान किया है।

I have left the NDA (National Democratic Alliance) in protest against the three farm laws. These laws are anti-farmer. I have left NDA but won't forge alliance with Congress: Rashtriya Loktantrik Party chief Hanuman Beniwal pic.twitter.com/luToWGTwa7