Satyendra Jain : वैक्सीन मिलने पर सभी के लिए टीकारण अभियान चलाएगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सभी को कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं देने के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के बयान पर कहा है कि यह केंद्र सरकार की नीति हो सकती है। लेकिन केजरीवाल सरकार चाहती है कि दिल्ली में रहने वाले हर नागरिक को कोरोना का टीका लगे। इस ऐसा करने में भी सक्षम हैं। बशर्ते कि हमें कोरोना वैक्सीन पर्याप्त संख्या में मिले। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार की संपूर्ण आबादी को मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक्स, औषधालय, अस्प्तालों के माध्यम से कुछ हफ्तों में टीकाकरण करने की क्षमता है। अगर वैक्सीन मिले तो हम तीन-चार हफ्ते में पूरी दिल्ली को टीका लगा देंगे।

We have the capacity to vaccinate Delhi's population in a few weeks’ time, through mohalla clinics, polyclinics, dispensaries, hospitals, when vaccines are provided to us: Delhi Health Minister Satyendar Jain #COVID19 pic.twitter.com/Hf2CGraxYh