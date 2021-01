सुप्रीम कोर्ट से अबू सलेम को झटका, याचिका की खारिज

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गैंगस्टर अबू सलेम की एक याचिका पर विचार ना करने का फैसला कर खारिज कर दिया। अबू सलेम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसका प्रत्यर्पण अवैध है और भारतीय अधिकारियों द्वारा शर्तों के उल्लंघन के कारण रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही उसने तलोजा जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने की मांग रखी थी।

Supreme Court declines to entertain a petition of gangster Abu Salem, who says his extradition is illegal and must be cancelled because of breach of terms by Indian authorities pic.twitter.com/lWVvZSlkS4