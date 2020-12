सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को आदेश, ऑनलाइन क्लासेस के लिए 30 दिनों में उपलब्ध कराएं बुनियानी सुविधाएं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी राज्य सरकारों को 30 दिनों के भीतर बाल देखभाल संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, स्टेशनरी, किताबें और अन्य उपकरण को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मौजूदा समय में कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं का चलन बढ़ गया है। बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजा जा रहा है। प्राइवेट और देश के संपन्न राज्यों में सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं।

