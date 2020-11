भरनी पढ़ेगी 10 वीं और 12 वीं के बोर्ड एग्जाम की फीस, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई है कि कोविड के कारण 10वीं और 12 वीं के छात्रों के पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ऐसे में कोर्ट दिल्ली सरकार और सीबीएसई को निर्देश जारी करें कि वो इस बार बोर्ड एग्जाम की फीस को माफ कर दें। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से देश में करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई हैं। जिसकी वजह से पेरेंट्स स्कूलों की फीस तक नहीं भर पा रहे हैं।

Supreme Court dismisses a plea seeking a direction to CBSE and the Delhi government to waive off examination fees for students of classes 10 and 12 in the current academic year in the wake of #COVID19 pandemic & consequent financial problems being faced by parents. pic.twitter.com/vksMjryyKj