टिक टॉक बैन मामला: SC का मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार, 22 अप्रैल को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। टिक टॉक ( Tik Tok ) बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोमवार को हुई इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली एक बेंच ने की। अदालत ने इस मामले की सुनवाई आने वाले 22 अप्रैल यानि बुधवार को निर्धारित की है।

मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई

वहीं, मंगलवार को इस मामले की सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट में की जानी है। ऐसे में शीर्ष अदालत ने इसके एक दिन बाद की तारीख सुनवाई के लिए तय की है। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने इस चाइनीज वीडियो पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया था। बता दें कि इससे पहले ऐप पर बैन लगाने के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर हुई थी। इसमें मद्रास हाईकोर्ट ( Madras High Court ) के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, तब SC ने केस की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।

