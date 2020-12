सुप्रीम कोर्ट ने लगातार काम कर रहे डॉक्टर्स को ब्रेक देने की कही बात

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कोविड 19 संकट के प्रबंधन और शवों के दुरुपयोग से संबंधित एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहा कि कोविड 19 ड्यूटी में लगे डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं और सुझाव दिया है कि उन्हें निरंतर सेवा के बाद ब्रेक दिया जाना चाहिए।

Supreme Court observes that doctors engaged in #COVID19 duty are working continuously and suggested that they must be given a break after continuous service.



A Bench of SC was hearing a suo motu case pertaining to the management of COVID-19 crisis and mishandling of dead bodies.