आज से पंजाब में फिर से खुल गए स्कूल, एंट्री से पहले कुछ इस तरह से हो रही हैं जांच

पंजाब। पंजाब में एक बार फिर से स्कूल खुल गए हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद पहली बार स्कूल खुले हैं। अभी सिर्फ कक्षा पांच से लेकर 12 तक के छात्रों को स्कूल आने की परमीशन दी गई है। जानकारी के अनुसार स्कूलों को आदेश जारी किया गया है कि सभी स्कूलों में कोविड नियमों का पालन सख्ती से लागू होना चाहिए। अगर ऐसा ना करने वाले स्कूलों और स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Punjab: Schools reopen for students of classes V to XII from today; visuals from Shri Ram Ashram Public School in Amritsar.



Students are undergoing temperature check & hand-sanitization at the entrance gate of the school. pic.twitter.com/X2tTTEXILS