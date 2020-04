कोरोना से लड़ाई: धारावी में स्क्रीनिंग अभियान शुरू, दक्षिण कोरिया से मंगाई गई 1 लाख किट

मुंबई। हाल ही में मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना वायरस ( CoronaVirus ) का मरीज मिलने से सनसनी फैल गई थी। प्रशासन के लिए ये होश उड़ाने वाला इसलिए था, क्योंकि धारावी ( Dharavi ) सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। ऐसे में धारावी इलाके में कोरोना को जड़ से खत्म करना बहुत ही जरूरी था। इसी को ध्यान में रखते हुए शनिवार से इलाके में रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग का काम शुरू किया गया।

150 डॉक्टरों की टीम ने शुरू की टेस्टिंग मुहिम

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र मेडिकल एसोसिएशन की 150 डॉक्टरों की टीम ने ये प्रक्रिया शुरू की है। इस काम में बीएमसी के कर्मचारी भी डॉक्टरों की मदद कर रहे हैं। स्क्रीनिंग की ये प्रक्रिया शनिवार से शुरू की गई।

धारावी में हो चुकी थी तीन कोरोना संक्रमितों की मौत

आपको बता दें कि धारावी में स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दक्षिण कोरिया से एक लाख टेस्टिंग किट मंगवाईं गई थीं। यहां सरकार ने रैपिड टेस्टिंग शुरु करने की प्लानिंग की थी, क्योंकि धारावी में कोरोना के 17 मामले सामने आ चुके थे और 3 लोगों की यहां मौत हो चुकी थी। एक के बाद एक मुंबई के और भी इलाकों में कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है।

महाराष्ट्र में 1500 से ज्यादा केस

आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 1500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 229 मामले सामने आए थे। इसके अलावा राज्य में 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं।

