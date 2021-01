SDMC ने पास किया बड़ा प्रस्ताव, होटल और रेस्तरां संचालकों को बताना पडेगा मीट हलाल या झटका

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी शाशित दक्षिण दिल्ली नगर निगम होटल और रेस्तराओं में मीट परोसने को लेकर बड़ा प्रस्ताव पारित किया है। एसडीएमसी द्वारा पारित प्रस्ताव के मुताबिक मीट दुकानों, होटलों और रेस्तराओं को यह बताया अनिवार्य कर दिया गया है कि वो हलाल मीट बेच रही है या झटका।

Delhi | South Delhi Municipal Corporation has passed a proposal regarding mandatory writing of 'Halal meat' or 'Jhatka meat' for the meat being served and sold by restaurants and meat shops