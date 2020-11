गया में सुरक्षा बलों ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार बरामद

नई दिल्ली। बिहार के गया जिले के इमामगंज इलाके में हथियारों की गैर कानूनी तरीके से खरीद बिक्री की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों को ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों को इमामगंज इलाके से भारी मात्रा में हथियार और गोला.बारूद बरामद करने में सफलता मिली है।

Bihar: Arms and ammunition recovered following a joint operation by security forces in Imamganj area of Gaya. More details awaited. pic.twitter.com/pd8oAzPKiK