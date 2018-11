जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा, दोनों तरफ से जारी है ताबड़तोड़ फायरिंग

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सेना की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सोमवार को मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों ने जब जवानों पर फायरिंग की तो सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की और इस तरह से एनकाउंटर शुरू हो गया।

गांदरबल में घिरे आतंकी

ये एनकाउंटर गांदरबल के शुहामा इलाके में जारी है। सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। इस इलाके में पिछले एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा एनकाउंटर है। गांदरबल के एसएसपी के पोसवल ने एनकाउंटर की जानकारी देते हुए बताया कि आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच कुछ राउंड फायरिंग हुई है, हमारी कोशिश है कि इस एनकाउंटर के दौरान आम लोगों को कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पहले कुछ जानकारी मिली थी। लेकिन जानकारी पुख्ता होने के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई।

पुलिस और सेना ने चलाया जॉइंट ऑपरेशन

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को सोमवार दोपहर गांदरबल जिले में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इस इनपुट पर 55 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने यहां एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान एक मकान में छिपे आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी की, जिसपर एसओजी और सेना की टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मकान की घेराबंदी कर दी।

इलाके में इंटरनेट सेवा को किया गया बंद

इसी दौरान आतंकी दल के सदस्यों ने जवानों पर एके-47 से कई राउंड गोलियां दागी। बाद में सेना के कुछ अतिरिक्त जवानों को इलाके में भेजकर बड़ा सुरक्षा घेरा बनाया गया। माना जा रहा है कि आतंकियों के जिस दल को यहां पर घेरा गया है, उसमें 2-3 आतंकी शामिल हैं। वहीं इलाके में मुठभेड़ के दौरान इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया है।

A cordon&search op was being conducted at this location. In initial stage, a cordon was being led&a few rounds of gunshots were exchanged. We are conducting searches & entire area has been cordoned: K Poswal, SSP Ganderbal on encounter in Ganderbal's Shuhama area #JammuAndKashmir pic.twitter.com/M7wva1Oj0J