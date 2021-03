Sharda Ponzi scam : SEBI के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के 6 ठिकानों पर CBI रेड

नई दिल्ली। शारदा पोंजी घोटाले मामले में सेबी के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के मुंबई स्थित छह ठिकानों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की छापेमारी जारी है। सीबीआई की अलग-अलग टीमों ने एक ही समय में सेबी के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के आवास और कार्यालय परिसरों पर छापे मारे हैं।

CBI is conducting raids at 6 locations - the residence and office premises of three senior SEBI officials - in Mumbai, in connection with Saradha Ponzi scam. The officials' role came under the scanner during their posting in Kolkata offices during 2009-2013. Details awaited.