सिक्किम में हिमस्खलन से सेना के दो जवान शहीद

गंगटोक। सिक्किम के उत्तरी इलाके में गुरुवार को हिमस्खलन हो गया। इस हिमस्खलन ने भारतीय सेना के दो जवानों को शिकार बना लिया और दोनों शहीद हो गए। शहीद अधिकारी और जवान बर्फ हटाने वाली टीम का हिस्सा थे।

जानकारी के मुताबिक उत्तरी सिक्किम में लुग्नक ला इलाका पर्वतीय क्षेत्र है। इस इलाके में गुरुवार को भारतीय सेना के 2 सैनिकों हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हो गए। भारतीय सेना के मुताबिक फिलहाल उनके बाकी सैनिक सुरक्षित हैं।

One officer is missing. One soldier from those recovered earlier succumbed to his injuries: Indian Army Sources https://t.co/CIvBjp9WLm