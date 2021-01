कुछ इस तरह से गणतंत्र दिवस परेड का नजारा देख सकेंगे दर्शक, कुछ इस तरह से किया गया है इंतजाम

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बीच देश के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कुछ ही देर में होने वाला है। इसके लिए दर्शकों के लिए खास व्यवस्था की गई है। खास बात तो यह है कि कोरोना वायरस सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 25 हजार दर्शकों को ही परेड देखने की इजाजत मिली है। ऐसा पहली बार है जब परेड के लिए दर्शकों की सीमा तय की गई है। वहीं दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था का भी खास ध्यान रखा गय है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कुर्सियों को फासले पर रखा गया है। एक गज की दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए दर्शकों की बैठने की व्यवस्था की गई है।

