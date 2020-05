हिमाचल प्रदेश के सीएम ने किया बड़ा ऐलान, 31 मई के बाद सील हो सकती हैं राज्य की सीमाएं, जानिए कैसे होगी घर वापसी

नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस ( coronavirus In india) के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन (Lockdown 4.0) को 31 मई (31 may Lockdown 4.0) तक बढ़ा दिया गया है। 17 मई को शाम पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने इसकी घोषणा कर दी थी। लॉकडाउन-4 ( Lockdown 4.0 ) के लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस (GuideLines) जारी कर दी है। इस बार ज्यादातर अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री ( Himachal Pradesh CM) जयराम ठाकुर (Jai Ram Thakur) ने बड़ा बड़ान दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 31 मई के बाद बॉर्डर सील ( Border seal ) किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उस अवधि तक जितने लोग राज्य के भीतर आना चाहेंगे, उन्हें लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि बाहर से लोगों को लाए जाने से हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस ( Coronavirus In Himachal Pradesh) के मामले बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश के बाहर रह रहे लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देना भी सही नहीं था।

फंसे लोगों को प्रदेश लाना है जरूरी

सीएम ने कहा कि हिमाचल सरकार का प्रयास है कि किसी भी व्यक्ति की जान न जाए। सीएम ने कहा कि बाहरी राज्यों में फंसे कई हिमाचली लोगों के दाएं भी कोरोना वायरस के मरीज थे तो बाएं भी कोरोना वायरस के मरीज थे। ऐसे में उन्हें हिमाचल लाना जरूरी था।

आने वाले दिनों में भी बढ़ सकते हैं मरीज

सीएम ने कहा कि इन लोगों को संस्थागत और होम क्वारंटीन दोनों में रखा जा रहा है। इसके बावजूद कई मरीज कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में कोरोना वायरस के कई मरीज बढ़े हैं, यह चिंताजनक है। आने वाले दिनों में और भी मरीज बढ़ सकते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता।



नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की ओर से कोरोना वायरस पर चर्चा के लिए अलग से विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अग्निहोत्री गलत राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अग्निहोत्री को इस समय सही बातें करने की सलाह दी।

नोएडा में फिर बढ़ाई गई धारा 144

वहीं इस बीच नोएडा से दिल्ली की सीमा अभी सील ही रहेगी। सरकार ने गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत पांच जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया है। इसके तहत स्वनियंत्रण के आधार पर बाजार खोलने का फैसला हुआ है। नोएडा में धारा 144 फिर बढ़ा दी गई है। बॉर्डर सील रहेंगे लेकिन मालवाहनों को अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति होगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक नोएडा की सीमा खोलने का फैसला शासन के निर्देशानुसार होगा।