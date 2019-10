जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी

नई दिल्ली। स्वतंत्र भारत के 70 सालों के इतिहास में आज यानी 31 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन है। आज से भारत का स्वर्ग कहलाने वाले जम्मूू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं।

आज देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। इस खास अवसर पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का उदय हुआ है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'जम्मू एवं कश्मीर' के केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठन पर एक अधिसूचना जारी की है।

राज्य अब से दो केंद्रीय शासित प्रदेशों- एक, विधानसभा वाला जम्मू एवं कश्मीर वहीं दूसरा बिना विधानसभा वाले लद्दाख के रूप में अस्तित्व में है।

Under the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the state of Jammu and Kashmir has been divided into two Union Territories — Jammu and Kashmir, and Ladakh, from midnight. pic.twitter.com/XBDGhhmIDA