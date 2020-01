ताजमहल के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होगा दुनिया का आठवां अजूबा, SCO की सूची में शामिल

नई दिल्ली। देश के लिए एक बार फिर गौरव का पल आया है। दरअसल दुनियाभर के अजूबों ( Wonders of world )देश की और कृति को शामिल कर लिया गया है। जानकर चौंक गए ना लेकिन ये सच है। अब ताजमहल ( TajMahal ) के बाद देश की एक और कृति को आठवें अजूबे के तौर पर जगह मिली है।

दुनिया भर के अजूबों में अब तक भारत का ताजमहल शामिल था, लेकिन अब सरदार वल्लभभाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ( Statue of Unity ) भी शामलि हो गई है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को यूरेशिया के आठ देशों भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के समूह शंघाई सहयोग संगठन ने आठ अजूबों में शामिल किया है।

Received Secretary General #ShanghaiCooperationOrganization Vladimir Norov. Reviewed the progress in our cooperation as India prepares to take up the responsibility of chairing the Council of #SCO Heads of Government. pic.twitter.com/UTwZwzMUSH