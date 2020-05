शराब की होम डिलीवरी पर सुप्रीम सलाह, बिक्री पर रोक से किया इनकार

नई दिल्ली। देशभर में चल रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के खतरे के बीच सरकार ने लॉकडाउन ( Lockdown ) के तीसरे चरण में शराब की दुकानों ( Liquor Shops ) को खोलने की मंजूरी दी। लेकिन इस मंजूरी के साथ ही देशभर में शराब के दीवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing )जैसे नियमों की धज्जियां उड़ा डालीं। नतीजा कई राज्यों में सरकार को शराब की दुकानों को बंद करना पड़ा। इस बीच कुछ राज्यों में शराब की होम डिलीवरी ( Home Delivery ) भी शुरू की गई।

इसी कड़ी में अब सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने भी बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने से तो इनकार किया है। साथ ही राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करने की सलाह दी है।

"We will not pass any order but the states should consider indirect sale/home delivery of liquor to maintain social distancing norms and standards", Justice Ashok Bhushan, heading the bench said. https://t.co/qCb6B9NMx0