विशाखापट्टनम गैस हादसाः दोबारा होने लगा रिसाव, गृहमंत्रालय ने दी सफाई

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( Corona Crisis ) के बीच देश के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश ( Andhra pradesh ) विशाखापट्टन ( Visakhapattnam ) में गुरुवार को हुए गैस रिसाव में ( vizag gas leak ) 11 लोगों ने अपना जान गंवा दी। जबकि सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ने हर किसी के होश उड़ा दिए। दरअसल रसायन संयंत्र से देर रात एक बार फिर गैस रिसाव की खबर ने सनसनी फैला दी।

हालांकि संयंत्र से दोबारा गैस रिसाव की खबर के बाद गृहमंत्रालय भी सकते में आ गया और आनन-फानन में सरकार की ओर से इस मामले में बयान जारी किया है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक एक और गैस लीक हुआ है। इस खबर को लेकर हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह एक मामूली तकनीकी रिसाव था। इस पर अब पूरी तरह नियंत्रण कर लिया गया है।

There are media reports that there was another leak. This is clarified that this was a minuscule technical leak. It's required to bring the container in control. It's been controlled&process of neutralisation is already in process.Situation is under control: MHA #VizagGasTragedy