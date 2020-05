IMD के Weather Bulletin में अब गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद की जानकारी भी होगी

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( Corona Crisis ) के बीच भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान ( Pakistan ) को बड़ा इशारा दिया है। पाक अधिकृत कश्मीर ( POK ) के अवैध कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान ( Gilgit Baltistan ) अब भारत ( India ) की सीमा में शामिल हो गया है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ( India Meteorological Department ) ने गिललगित-बाल्टिस्तान को लेकर भी मौसम की भविष्यवाणी शुरू कर दी है। IMD ने जम्मू-कश्मीर के मौसम की पूर्वानुमान ( Weather forecast ) जारी किया है।

इस बार इस पूर्वानुमान में जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ), लद्दाख ( Ladakh ) के साथ-साथ गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद ( Muzaffarabad ) को भी शामिल किया है। घाटी से धारा 370 हटाए जाने के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा इशारा है।

In a subtle shift, the India Meteorological Department (#IMD) has started referring to its meteorological sub-division of Jammu and Kashmir as “Jammu & Kashmir, #Ladakh, Gilgit-Baltistan and #Muzaffarabad”. pic.twitter.com/0PuFlSxO4N