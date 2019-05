सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केन्द्र की आपत्ति को किया खारिज, दो न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश भेजी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को बंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पदोन्नत कर शीर्ष न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। इसके अलावा कॉलेजियम ने न केवल केंद्र की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया बल्कि साथ ही न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना को भी पदोन्नत कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाने की फिर से सिफारिश की है।

supreme court collegium comprising five judges recommends elevation of Justice Bhushan Ramkrishna Gavai and Justice Surya Kant as judges of the Supreme Court. pic.twitter.com/XBa2l6VFE3