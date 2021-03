Supreme Court ने मुख्तार अंसरी को 2 सप्ताह के अंदर यूपी भेजने का आदेश दिया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के बाद बाहुबली से नेता बने मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ा आदेश दिया है। शुक्रवार को इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने पंजाब सरकार को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि वो दो सप्ताह के भीतर उसे उत्तर प्रदेश भेजने का पुख्ता प्रबंध करें। ताकि बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी वांछित मुकदमों में सुनवाई के लिए संबंधित कोर्ट में हाजिर हो सके।

Supreme Court orders transfer of gangster-turned-politican Mukhtar Ansari to jail in Uttar Pradesh from Punjab within two weeks, to face trials there.



(File photo) pic.twitter.com/UJP6o2MOLo