Supreme court : निजता के मुद्दे पर सख्त, फेसबुक और व्हाट्ऐप से लिखित में मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को लोगों की निजता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने सख्त रुख का संकेत दिया है। सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस बात का जवाब लिखित में देने को कहा है कि वो लोगों की गोपनीय सूचनाओं पर नजर नहीं रखते। न ही किसी व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक मामलों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।

Supreme Court issues notice to Facebook and WhatsApp, seeking their response on a plea challenging WhatsApp's latest privacy policy which was introduced in January this year in India. Matter posted for hearing, four weeks later. pic.twitter.com/kjUANpTj2T