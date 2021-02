Tamilnadu: पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में अब तक 11 की मौत, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने जताया दुख

चेन्नई। तमिलनाडु में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से की लोगों की जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को तमिलनाडु के विरुधुनगर स्थित पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके कारण अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस हादसे में 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और अभी मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

घटना की जानकारी मिलने पर फौरन दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। फिलहाल, आग किस कारण से लगा इसका पता नहीं चल सका है। इसकी जांच की जा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को लेकर दुःख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए लिखा 'तमिलनाडु के विरुधुनगर में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग की घटना दुखद है। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी घायल हुए हैं वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इस घटना से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए प्रशासन काम कर रहा है।'

Tamil Nadu: Fire breaks out at a firecracker factory in Virudhunagar. One death reported. More details awaited. — ANI (@ANI) February 12, 2021

Fire at a firecracker factory in Virudhunagar, Tamil Nadu is saddening. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. I hope those injured recover soon. Authorities are working on the ground to assist those affected: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) February 12, 2021

राहुल गांधी ने भी जताया दुख

बता दें कि इस दर्दनाक हादसे को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राज्य सरकार से सभी पीड़ितों को हर संभव मदद करने की अपील की है।

राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा 'तमिलनाडु के विरुधनगर में पटाखा पीड़ितों के परिवार के प्रति दिल से सांत्वना व्क्त करता हूं। जो लोग अभी भी फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए हैं उसके बारे में सोचना हृदय विदारक है। मैं राज्य सरकार से यह अपली करता हूं कि तुरंत बचाव, मदद और राहत मुहैया कराएं।'