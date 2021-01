तेजस्वी ने सीएम नतीश कुमार पर​ निशाना साधा, कहा-सौदेबाज और ब्लैकमेलर हैं

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने रविवार को सीएम नतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि वे नेता नहीं, बल्कि सौदेबाज और ब्लैकमेलर हैं।

The destruction of Bihar by him is for everyone to see. Nitish Kumar is a bargainer, a blackmailer. He is not a leader. He is not for people, he is for himself: Tejashwi Yadav, RJD#Bihar https://t.co/32qcgRaXiP