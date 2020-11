तेलंगाना: दुब्बका सीट के लिए उपचुनाव में मतगणना जारी

नई दिल्ली। दुब्बक उपचुनाव की मतगणना जारी है। दुब्बक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सत्तारूढ़ टीआरएस, विपक्षी भाजपा और कांग्रेस के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए हैं।

Telangana: Counting of votes underway for Dubakka assembly seat which went to by-polls pic.twitter.com/VPVKNfxIPW