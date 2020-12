किसानों ने केंद्र सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली। किसानों के आंदोलन का आज 32 वां दिन है। सिंघु बॉर्डर पर किसानों ने अहम बैठक की है और आखिरकार वो सरकार के साथ संवाद करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर बातचीत की अपील की है।

The first two points in our agenda for talks are- modalities to repeal the three farm laws, and mechanism & procedure to bring law for providing a legal guarantee on MSP (Minimum Support Price): Yogendra Yadav, Swaraj India https://t.co/vUBan9x4y5