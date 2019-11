तीस हजारी विवाद: स्पेशल कमिश्नर समेत 2 अफसर तत्काल प्रभाव से हटाए, जांच कमेटी गठित

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हुए बवाल में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था उत्तरी परिक्षेत्र) वरिष्ठ आईपीएस संजय सिंह और उत्तरी जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हरेंद्र कुमार सिंह को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।

24 घंटे में हुई बड़ी कार्रवाई

दोनों अधिकारियों को हटाए जाने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को दिया। 24 घंटे के अंदर हुई इस बड़ी कार्रवाई ने 31 साल पहले पूर्व आईपीएस किरण बेदी और वकीलों के बीच हुए संघर्ष की यादें ताजा कर दीं। अगर यह कहा जाए कि 17 फरवरी, 1988 के बाद पुलिस और वकीलों के बीच हुई किसी बड़ी लड़ाई में वकील एक बार फिर दिल्ली पुलिस पर भारी पड़ गए तो यह गलत नहीं होगा।

Delhi High Court has directed Delhi Police Commissioner to transfer Special Commissioner Sanjay Singh & Additional DCP Harinder Singh, in connection with yesterday's clash between police & lawyers at Tis Hazari Court. pic.twitter.com/iHYZ1HZcC8