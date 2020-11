आज दिल्ली वालों को धुंध से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण की वजह से परेशान दिल्ली और आसपास के लोगों को आंशिक राहत मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक में कमी आई है। हालांकि ये अब भी खराब श्रेणी में है। दूसरी तरफ भारतीय मौसम विभाग ने तापमान की गिरावट दर्ज की है। इससे साफ है कि ठंड की मार को झेलने के लिए दिल्ली वालों अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के पंजाबी बाग में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। इस क्षेत्र में एक्यूआई 260 है जो खराब श्रेणी में आता है।

Delhi: Air quality in Punjabi Bagh remains in 'Poor' category, records an AQI (Air Quality Index) of 260 as per Central Pollution Control Board.



IMD forecasts 'Fog/mist in morning & partly cloudy sky later' with min temperature of 7° Celsius & max of 24° Celsius in Delhi today. pic.twitter.com/o1YMqS0PY4