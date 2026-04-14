Nursing Home Act: अंबिकापुर में नर्सिंग होम एक्ट की उड़ रहीं धज्जियां, गली-मोहल्लों में अव्यवस्थित तरीके से संचालित हो रहे निजी अस्पताल

जिले में 43 निजी अस्पताल, 116 क्लिनिक और 56 पैथोलैब संचालित हैं। इनमें से अधिकांश शहर के गली-मोहल्लों में हैं, जहां बुनियादी मानकों (Nursing Home Act) का भी पालन नहीं हो रहा है। नियमों के अनुसार अस्पतालों के लिए पर्याप्त खुला क्षेत्र और पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य होती है, ताकि एंबुलेंस का आवागमन सुचारु रहे। लेकिन शहर के अधिकांश अस्पताल संकरी जगहों में संचालित हो रहे हैं। केवल 4-5 अस्पताल ही ऐसे हैं जहां न्यूनतम मानकों का पालन होता दिख रहा है।