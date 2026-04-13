सावधान! घर के बाहर लगे कैमरे भी बन सकते हैं दुश्मन की आंख

बैकडोर एक्सेस- कई कैमरों में हिडन बैकडोर या डिफाल्ट पासवर्ड की सेटिंग होने पर बिना जानकारी के रिमोट लोगिन संभव है जिससे सुरक्षा को खतरा है। डेटा राउटिंग रिस्क फुटेज के क्लाउड पर ट्रैवल करने और विदेशी सर्वर पर स्टोर होने के कारण डेटा ट्रैवलिंग के दौरान हैक होने व डेटा के मेटाडेटा (लोकेशन, टाइम, मूवमेंट) के कारण यह बड़ा खतरा हो सकता है। फर्मवेयर कंट्रोल सीसीटीवी के सॉफ्टवेयर के फर्मवेयर अपडेट और उसका कंट्रोल कंपनी के सर्वर से जुड़ा होता है। अपडेट्स भी कंपनी के सर्वर से आते हैं। इसमें मेलिशियस कोड इंजेक्ट किया जा सकता है। बोटनेट अटैक की आशंका हजारों कैमरे मिलकर बोटनेट के रूप में साइबर अटैक नेटवर्क बन सकते हैं।