ट्रेंडिंग: सुबह के अर्घ्य के साथ छठ पूजा संपन्न, यमुना किनारे उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

नई दिल्ली। लोक आस्था का महापर्व छठ रविवार की सुबह देश भर में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। छठ पर्व के चौथे और अंतिम दिन व्रती और श्रद्धालु अपने परिजनों के साथ रविवार की सुबह नदी, घाटों और तालाबों के किनारे पहुंचे। आज लोगों ने पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया।

दिल्ली में यमुना, पटना में गंगा किनारे तो और मुंबई चौपाटी पर श्रद्धालुओं का सैलाब इस मौके पर उमड़ पड़ा। छठ घाट पूरी तरह से भक्ति संगीत व लोकगायन की मधुर ध्‍वनियों से सराबोर रहा।

Devotees gather at Suryakund Dham in Gorakhpur to perform the rituals of #Chathpuja. pic.twitter.com/aWf7YIzX6t