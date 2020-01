शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अयोध्या जाएंगे उद्धव

नई दिल्ली। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में महा विकास अघाड़ी सरकार ( Maha Vikas Aghadi ) का गठन हो चुका है। उद्धव सरकार का जल्द ही 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ( Sanjay Raut ) ने बड़ा ऐलान किया है। राउत ने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे सीएम उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) का अयोध्या दौरा करेंगे।

शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'चलो अयोध्या! सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम उद्धव ठाकरे अयोध्या का दौरा करेंगे!' इसके अलावा राउत ने मराठी में भी अयोध्या दौरे को लेकर एक ट्वीट किया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे जल्द ही अयोध्या का दौरा करने वाले हैं।

Chalo Ayodhya ! CM #UddhavThackeray will visit Ayodhya on the completion of 100 days in power! @OfficeofUT