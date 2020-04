Coronavirus: लॉकडाउन में परिवार का पेट पालना हुआ मुश्किल तो मजदूर ने सरकार से लगाई मदद की गुहार

नई दिल्ली। देशभर में लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए हरियाणा के पंचकुला के एक दिहाड़ी पेंटर ने निराश होकर मदद की गुहार लगाई है।

परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ पेंटर ने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया है। उसने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, ताकि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिहाड़ी पेंटर पवन कुमार कोरोनोवायरस के प्रकोप से निपटने के लिए चल रहे 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

Panchkula: Pawan Kumar,a daily wage painter has put up a"Help Us" poster outside his house on Chandigarh-Panchkula road, says,"Due to lockdown,I've got no work now. It's difficult to even buy food as I don't have any money left.Govt should help me so that I can feed my children". pic.twitter.com/8pF2NRNMF2