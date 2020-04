इंडिया से भागने की फिराक में थे जमात में शामिल 8 मलेशियाई, दिल्ली हवाई अड्डे पर दबौचे गए

नई दिल्ली। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात ( Tablighi Jamaat ) के कार्यक्रम में शामिल हुए आठ लोगों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ( IGI ) पर आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है।

यह सभी विदेशी मूल के हैं। पता चला है इन सभी का संबंध तबलीगी जमात से है। यह लोग चुपचाप अपने देश भागने की तैयारी में थे।

पकड़े गये सभी 8 लोग मलेशिया के मूल निवासी बताये जा रहे हैं।

दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ( Delhi Police Crime Branch ) सूत्रों के मुताबिक, इन सबसे पूछताछ के बाद फिलहाल कोरोना संक्रमण ( coronavirus ) जांच के लिए क्वारेंटीन कर दिया गया है।

आपको बता दें किे दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में पिछले महीने हजारों लोगों ने भाग लिया था।

इस कार्यक्रम में भारत समेत 16 देशों के लोग शामिल हुए थे। इन लोगों में इतनी बड़ी तदाद में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं कि इन कुल संख्या भारत में पाए गए कुछ मरीजों का तीस प्रतिशत है।

वहीं, देश में एक के बाद एक तबलीगी जमातियों के जमघट का भंडाफोड़ रोजाना हो रहा है।

शनिवार देर रात पता चला कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने 15 और तब्लीगी जमातियों को दबोच लिया।

FIR has been filed against 10 Indonesians for violating tourist visa norms in Sahibabad area of Ghaziabad. They have been sent to quarantine facility. A local guide & four others who provided them accommodation have also been booked: Ghaziabad SSP Kalanidhi Naithani https://t.co/11iK3HWPy0 pic.twitter.com/ae2teuXZRP